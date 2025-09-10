Фонд британського принца Гаррі пожертвує $500 тисяч для дітей з України та Гази

Фонд британського принца Гаррі пожертвує $500 тисяч на проєкти, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров'я, для розробки протезів та надання іншої допомоги дітям із України та сектора Гази.

Про це повідомило його офіційне представництво, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Оголошення про це було зроблено на третій день візиту принца до Великої Британії, де він відвідав Центр досліджень травм (CIS), що входить до складу Імперського коледжу Лондона, щоб дізнатися більше про його роботу, особливо про його діяльність, спрямовану на дослідження травм, отриманих дітьми та під час стихійних лих.

"Жодна організація не може вирішити цю проблему самостійно", – сказав принц Гаррі.

CIS зазначив, що діти в сім разів частіше помирають від травм, отриманих під час вибухів, ніж дорослі.

До трьох грантів, оголошених Гаррі та його дружиною Меган з фонду Archewell Foundation, входять $200 тисяч для Всесвітньої організації охорони здоров'я на підтримку медичної евакуації з Гази до Йорданії та $150 тисяч для благодійної організації Save the Children на надання постійної гуманітарної допомоги в Газі.

Третій грант розміром $150 тисяч доларів був наданий Центру досліджень травм від вибухів, що входить до складу CIS, для підтримки його зусиль з розробки протезів, які можуть допомогти травмованим дітям, особливо тим, які постраждали в результаті конфліктів в Україні та Газі.

Нещодавно уряд Британії запровадив санкції проти осіб, які примусово депортують, індоктринують та мілітаризують українських дітей.

А в розвідці Британії заявили, що Росія призиває молодих українців до російської армії, щойно їм виповнюється 18 років, причому значна частина з них була викрадена з окупованих українських територій ще в дитинстві.