Фонд британского принца Гарри пожертвует $500 тысяч на проекты, в частности Всемирной организации здравоохранения, для разработки протезов и оказания другой помощи детям из Украины и сектора Газа.

Об этом сообщило его официальное представительство, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Объявление об этом было сделано на третий день визита принца в Великобританию, где он посетил Центр исследований травм (CIS), входящий в состав Имперского колледжа Лондона, чтобы узнать больше о его работе, особенно о его деятельности, направленной на исследование травм, полученных детьми и во время стихийных бедствий.

"Ни одна организация не может решить эту проблему самостоятельно", – сказал принц Гарри.

CIS отметил, что дети в семь раз чаще умирают от травм, полученных во время взрывов, чем взрослые.

В три гранта, объявленные Гарри и его женой Меган из фонда Archewell Foundation, входят $200 тысяч для Всемирной организации здравоохранения на поддержку медицинской эвакуации из Газы в Иорданию и $150 тысяч для благотворительной организации Save the Children на оказание постоянной гуманитарной помощи в Газе.

Третий грант в размере $150 тысяч долларов был предоставлен Центру исследований травм от взрывов, входящему в состав CIS, для поддержки его усилий по разработке протезов, которые могут помочь травмированным детям, особенно тем, которые пострадали в результате конфликтов в Украине и Газе.

Недавно правительство Великобритании ввело санкции против лиц, которые принудительно депортируют, индоктринируют и милитаризируют украинских детей.

А в разведке Великобритании заявили, что Россия призывает молодых украинцев в российскую армию, как только им исполняется 18 лет, причем значительная часть из них была похищена с оккупированных украинских территорий еще в детстве.