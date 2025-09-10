Сікорський про падіння дронів: не буду прикидатись, що гірше бути не може

Польський міністр закордонних справ і віцепремʼєр Радослав Сікорський вважає, що Польща може зазнати гіршого порушення повітряного простору, ніж той, що стався в ніч проти середи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Під час пресконференції в середу Сікорського запитали, чи можуть поляки, а особливо мешканці прикордонних населених пунктів Польщі, почуватися в безпеці.

На думку глави польського МЗС, реакція на події минулої ночі свідчить, що система протиповітряної оборони і система реагування держави "працює добре".

"Звичайно, це ворог, який вже три з половиною роки атакує нашого сусіда з великою інтенсивністю і жорстокістю, тому я не буду прикидатися, що гірше бути не може", – сказав він.

Сікорський водночас додав, що поляки і польська держава "підготувалися до цього кризового часу, і сьогодні ми можемо з гордістю сказати, що наша держава впоралася з завданням".

Надвечір 10 вересня у Польщі знайшли місце падіння вже десяти російських безпілотників, які вночі залетіли у повітряний простір країни – приблизно половину від загальної кількості.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.