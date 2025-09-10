Сикорский о падении дронов: не буду притворяться, что хуже быть не может

Польский министр иностранных дел и вице-премьер Радослав Сикорский считает, что Польша может подвергнуться более серьезному нарушению воздушного пространства, чем то, которое произошло в ночь на среду.

Во время пресс-конференции в среду Сикорского спросили, могут ли поляки, а особенно жители приграничных населенных пунктов Польши, чувствовать себя в безопасности.

По мнению главы польского МИД, реакция на события прошлой ночью свидетельствует, что система противовоздушной обороны и система реагирования государства "работает хорошо".

"Конечно, это враг, который уже три с половиной года атакует нашего соседа с большой интенсивностью и жестокостью, поэтому я не буду притворяться, что хуже быть не может", – сказал он.

Сикорский в то же время добавил, что поляки и польское государство "подготовились к этому кризисному времени, и сегодня мы можем с гордостью сказать, что наше государство справилось с задачей".

К вечеру 10 сентября в Польше нашли место падения уже десяти российских беспилотников, которые ночью залетели в воздушное пространство страны – примерно половину от общего количества.

