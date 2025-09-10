У Польщі знайшли уламки вже 10 російських БпЛА, що залетіли в країну минулої ночі

Надвечір 10 вересня у Польщі знайшли місце падіння вже десяти російських безпілотників, які вночі залетіли у повітряний простір країни – приблизно половину від загальної кількості.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації Польщі повідомили, що станом на 15:00 за польським часом познаходили залишки вже десяти БпЛА з тих, що залетіли у повітряний простір країни вночі 10 вересня.

Більшість уламків знайшли на території Люблінського воєводства, що межує з Волинською областю України та Білоруссю – у населених пунктах Чоснувка і Заблоче-Колонія (біля міста Бяла Подляска), Чесники (біля Замостя), Вирики і Великий Лан (біля Влодави), Кшивоверська Колонія і Вигалев (біля міста Парчів).

Крім того, рештки БпЛА були знайдені у Мнішкуві на південний схід від Лодзі та в Олесно біля Ельблонга, що на півночі країни неподалік Гданська. Від останніх до східних кордонів Польщі – понад 200 кілометрів.

Також повідомляли про виявлені уламки ракети на території Люблінського воєводства, проте невідомо, чи вона потрапила в країну під час сьогоднішньої атаки, чи давніше. Один з безпілотників зруйнував дах приватного будинку і пошкодив авто.

На місці знахідок працюють спеціалізовані служби та співробітники прокуратури.

Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни. ЗМІ неофіційно кажуть про понад 20 БпЛА.

Речник польського уряду заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.

У Москві в перших коментарях стосовно безпілотників над Польщею заговорили про "провокації" та заявили, що РФ не збиралась атакувати Польщу, і безпілотники, застосовані проти України, буцімто не мали достатньої дальності для цього.