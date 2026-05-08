У Нідерландах виділять 100 млн євро на компенсації у зв’язку з забороною феєрверків
У Нідерландах виділять 100 млн євро на виплати компенсацій бізнесу галузі у зв’язку із забороною феєрверків на наступне святкування Нового року.
Як повідомляє NOS, пише "Європейська правда", про це оголосила держсекретар з інфраструктури та управління водним господарством Аннет Бертрам.
Уряд Нідерландів закладає 90 млн євро на основну суму компенсацій бізнесу з індустрії феєрверків у зв’язку з втратою прибутків внаслідок заборони запуску феєрверків під час новорічних святкувань.
Оскільки остаточна сума втраченого прибутку ще не порахована, закладають також резервні 10 млн.
Основними отримувачами компенсацій стануть імпортери піротехніки – оскільки роздрібні торгівці лише у рідкісних винятках торгують виключно цією продукцією.
Для перших виплати охоплюватимуть втрачений прибуток за наступні три роки, для других – лише за один рік.
У самій індустрії раніше заявляли, що їхні втрати становитимуть до 895 млн євро неотриманого прибутку.
Палата представників минулого року переважною більшістю підтримала законопроєкт за цілковиту заборону феєрверків, після чого рішення підтримав і Сенат.
Деякі найбільш ризикові категорії піротехніки у Нідерландах заборонили ще з 2020 року. Тепер заборона продажу приватним особам охопить також декоративні феєрверки типу F2 – рішення не поширюється лише на організації, яким запуск буде дозволено за погодженням з мерією та з дотриманням низки умов.
Для використання приватними особами можна буде придбати лише вироби категорії F1 – бенгальські вогні, хлопавки та дрібні "фонтани".
Рішенню передували тривалі дискусії про заборону феєрверків та точкові заборони за рішенням муніципалітетів, доки на користь цього врешті схилились більшість депутатів.
Одним з факторів стала величезна кількість інцидентів під час останніх святкувань, коли піротехніку у тому числі використали для нападів на поліцію та інші екстрені служби.
У Фінляндії на початку 2026 року за лічені дні зібрали підписи для громадського законопроєкту про заборону феєрверків.
У Німеччині петиція за заборону феєрверків зібрала понад 3 мільйони підписів.