У Нідерландах виділять 100 млн євро на компенсації у зв’язку з забороною феєрверків

У Нідерландах виділять 100 млн євро на виплати компенсацій бізнесу галузі у зв’язку із забороною феєрверків на наступне святкування Нового року.

Як повідомляє NOS, пише "Європейська правда", про це оголосила держсекретар з інфраструктури та управління водним господарством Аннет Бертрам.

Уряд Нідерландів закладає 90 млн євро на основну суму компенсацій бізнесу з індустрії феєрверків у зв’язку з втратою прибутків внаслідок заборони запуску феєрверків під час новорічних святкувань.

Оскільки остаточна сума втраченого прибутку ще не порахована, закладають також резервні 10 млн.

Основними отримувачами компенсацій стануть імпортери піротехніки – оскільки роздрібні торгівці лише у рідкісних винятках торгують виключно цією продукцією.

Для перших виплати охоплюватимуть втрачений прибуток за наступні три роки, для других – лише за один рік.

У самій індустрії раніше заявляли, що їхні втрати становитимуть до 895 млн євро неотриманого прибутку.

Палата представників минулого року переважною більшістю підтримала законопроєкт за цілковиту заборону феєрверків, після чого рішення підтримав і Сенат.

Деякі найбільш ризикові категорії піротехніки у Нідерландах заборонили ще з 2020 року. Тепер заборона продажу приватним особам охопить також декоративні феєрверки типу F2 – рішення не поширюється лише на організації, яким запуск буде дозволено за погодженням з мерією та з дотриманням низки умов.

Для використання приватними особами можна буде придбати лише вироби категорії F1 – бенгальські вогні, хлопавки та дрібні "фонтани".

Рішенню передували тривалі дискусії про заборону феєрверків та точкові заборони за рішенням муніципалітетів, доки на користь цього врешті схилились більшість депутатів.

Одним з факторів стала величезна кількість інцидентів під час останніх святкувань, коли піротехніку у тому числі використали для нападів на поліцію та інші екстрені служби.

У Фінляндії на початку 2026 року за лічені дні зібрали підписи для громадського законопроєкту про заборону феєрверків.

У Німеччині петиція за заборону феєрверків зібрала понад 3 мільйони підписів.