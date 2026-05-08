У Кремлі заявили, що російський правитель Владімір Путін готовий вести переговори з усіма, в тому числі з європейцями, але першим на контакт не піде.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив 8 травня речник Кремля Дмитрій Пєсков, його цитує російське агентство "Интерфакс".

У четвер видання Financial Times повідомило, що лідери Європейського Союзу готуються до можливих переговорів з Путіним. Така зміна позиції ЄС викликана розчаруванням європейців перебігом переговорів щодо припинення війни в Україні, які очолювали США.

Пєскова попросили прокоментувати заяву голови Європейської ради Антоніу Кошти про обговорення з лідерами країн ЄС теми можливих майбутніх переговорів з Росією.

"Ми будемо готові просуватися вперед у нашому діалозі настільки, наскільки до цього готові європейці. Але, як неодноразово заявляв Путін, з огляду на ту позицію, яку зайняли європейці, ми самі такі контакти ініціювати не будемо", – сказав Пєсков.

Він додав, що "Путін готовий до переговорів з усіма", і він неодноразово про це говорив.

"Російська сторона не була ініціатором зведення наших відносин до нуля. Ініціатором цього був саме Брюссель та окремі європейські столиці", – сказав Пєсков.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що наприкінці травня міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять питання потенційних перемовин з РФ та вимоги ЄС до Москви.