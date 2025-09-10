Туск: европейские союзники предложили "конкретную поддержку" ПВО Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что европейские лидеры во время разговора в среду предложили помощь в укреплении польской противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск написал в Х.

Польский премьер подтвердил, что провел беседу с президентами Франции и Украины, главами правительств Великобритании, Италии, Германии и Нидерландов, а также генеральным секретарем НАТО.

"Я получил не только слова солидарности с Польшей, но и, прежде всего, предложения по конкретной поддержке воздушной обороны нашей страны", – добавил Туск.

Он не уточнил, какие страны и какую именно помощь предложили Польше в сфере ПВО.

Как известно, позже состоится разговор президентов США и Польши Дональда Трампа с Каролем Навроцким.

К вечеру 10 сентября в Польше нашли место падения уже десяти российских беспилотников, которые ночью залетели в воздушное пространство страны – примерно половину от общего количества.

