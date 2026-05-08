Фіцо у Москві назвав себе чорною вівцею Європейського Союзу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після прибуття до Москви поклав вінок до могили невідомого солдата біля Кремля та поділився, що є свого роду "чорною вівцею" у стаді Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

Фіцо наголосив, що для нього важливі "нормальні відносини" між Словаччиною та Росією та сказав російським журналістам, що хоче обговорити з Владіміром Путіним деякі практичні питання.

"У Європейському Союзі завжди є якісь чорні вівці. Я, отже, належу до того стада. Я кажу це скрізь, тому не маю проблем сказати це й тут – я є противником єдиної обов’язкової думки. Такий підхід є дуже неправильним", – заявив глава уряду Словаччини.

Фіцо зазначив, що виявляє повагу до кожного, хто доклався до повалення фашизму, згадав про свій візит до Дахау, запланований візит до Нормандії та догляд за кладовищами румунських солдатів, які визволяли Чехословаччину. Він неодноразово заявляв, що відкидає перекручування історичних фактів.

Фіцо також згадав про замах на нього у 2024 році. "У мене не було абсолютно жодних проблем з тим, щоб приїхати на урочистості. Я радію, що завтра матиму нагоду поговорити з паном президентом Путіним. Також я хочу поставити йому кілька запитань і передати деякі повідомлення. Багато європейських політиків цікавилися цією поїздкою", – сказав Фіцо.

Своїм головним посланням він назвав те, що "основне слово – це діалог, ми маємо розмовляти й зустрічатися".

Фіцо також сказав, що є прихильником будь-якої форми перемир’я в Україні: "Хочу висловити переконання, що ми наближаємося до кінця російсько-української війни".

Крім того, Фіцо зазначив, що було б запереченням історії, якби до жертв, яких у боротьбі проти фашизму принесли колишній Радянський Союз і Російська Федерація, не виявляли поваги.

Фіцо у Москві має провести зустріч з Путіним, але участь у параді 9 травня не братиме.

Нагадаємо, державний секретар МЗС Словаччини Растіслав Хованець раніше розповів, що Фіцо під час візиту до Москви має намір передати Путіну послання від українського президента.

В Офісі українського президента прокоментували інформацію про намір Фіцо передати Путіну послання від Володимира Зеленського.