Мелоні розповіла про конструктивні переговори з Рубіо

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила після зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо в Римі в п'ятницю, що між союзниками, які захищають свої національні інтереси, відбувся відвертий і конструктивний діалог.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Ansa.

Мелоні зазначила, що була рада прийняти державного секретаря США Марко Рубіо.

"Ми провели широку та конструктивну дискусію, під час якої обговорили численні питання, від двосторонніх відносин між Італією та США до важливих міжнародних проблем, зокрема кризи на Близькому Сході, свободи судноплавства в Ормузькій протоці, стабілізації ситуації в Лівії та мирного процесу в Лівані й Україні", – сказала вона.

Мелоні додала, що відбувся відвертий діалог між союзниками, "які захищають свої національні інтереси, але обидва розуміють, наскільки цінною є єдність Заходу".

Мелоні зустрілася в п'ятницю з Рубіо на тлі напруженості у відносинах між її урядом та адміністрацією президента Дональда Трампа.

Рубіо перебуває в Італії з дводенним візитом, метою якого є пом'якшення напруженості у відносинах з Папою Римським після безпрецедентних нападів Трампа на понтифіка, а також вирішення питання розчарування Вашингтона щодо відмови Італії підтримати американо-ізраїльську війну проти Ірану.

Минулого місяця Італія відмовилася дозволити американським літакам використовувати авіабазу Сігонелла на Сицилії для бойових операцій, пов’язаних з конфліктом в Ірані. Італійські посадовці заявили, що Вашингтон не звертався до Риму за попереднім дозволом на використання цієї бази.

Раніше Трамп допустив, що може скоротити чисельність військ США в Італії.