ЗМІ: Польща попросила союзників про додаткові системи ППО після атаки дронів РФ

Польща попросила у союзників додаткові системи протиповітряної оборони і технології боротьби з безпілотниками, щоб краще захиститися від російських дронів.

Про це Bloomberg повідомили люди, знайомі з цим питанням, передає "Європейська правда".

Запит надійшов після того, як країна-член НАТО і Європейського Союзу збила безпілотники, які вторглися на її територію під час останнього масованого повітряного удару Росії по Україні, що стало першою такою відповіддю з моменту початку повномасштабного вторгнення, яке розпочалося понад три з половиною роки тому.

Варшава консультується зі своїми союзниками по НАТО щодо додаткової допомоги, сказали люди, які говорили на умовах анонімності, оскільки переговори відбуваються за зачиненими дверима.

Члени Організації Північноатлантичного договору обговорили цей інцидент раніше в середу після того, як Польща застосувала статтю 4 договору про Альянс, яка ініціює консультації і може відкрити шлях до скоординованих дій між союзниками.

"Нам потрібні Patriot, тому що дрони – не єдина форма російської загрози нашому повітряному простору. Нам також потрібна "протидронна стіна", – заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на пресконференції у Варшаві.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який назвав польоти безпілотників "небезпечними, безрозсудними, безпрецедентними", заявив, що його уряд оцінює шляхи реагування на запит Польщі.

Одним з варіантів є повернення принаймні деяких з шести літаків Typhoon, які ще шість тижнів тому були розгорнуті в Польщі в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору, повідомила особа, близька до переговорів.

Польща, можливо, вже отримала деякі пропозиції. Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив у своєму дописі на X, що в середу в розмовах з лідерами Франції, Великої Британії, України, Італії, Німеччини і Нідерландів він "прийняв не лише висловлювання солідарності з Польщею, але передусім пропозиції щодо конкретної підтримки протиповітряної оборони нашої країни".

Проте, для союзників може бути складно постачати більш сучасні системи, такі як Patriot. Заступник міністра оборони Німеччини Єнс Плетнер заявив, що "колективно ми вважаємо, що на цей час, з огляду на криваві нальоти російських військових на Україну, вони мають найкращі позиції в майбутньому в Україні". Він додав, що це "не означає, що ми ухиляємося від нашої відповідальності за захист НАТО".

