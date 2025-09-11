СМИ: Польша попросила союзников о дополнительных системах ПВО после атаки дронов РФ

Польша попросила у союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы лучше защититься от российских дронов.

Об этом Bloomberg сообщили люди, знакомые с этим вопросом, передает "Европейская правда".

Запрос поступил после того, как страна-член НАТО и Европейского Союза сбила беспилотники, которые вторглись на ее территорию во время последнего массированного воздушного удара России по Украине, что стало первым таким ответом с момента начала полномасштабного вторжения, которое началось более трех с половиной лет назад.

Варшава консультируется со своими союзниками по НАТО относительно дополнительной помощи, сказали люди, которые говорили на условиях анонимности, поскольку переговоры проходят за закрытыми дверями. Члены Организации Североатлантического договора обсудили этот инцидент ранее в среду после того, как Польша применила статью 4 договора об Альянсе, которая инициирует консультации и может открыть путь к скоординированным действиям между союзниками.

"Нам нужны Patriot, потому что дроны – не единственная форма российской угрозы нашему воздушному пространству. Нам также нужна "противодронная стена", – заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции в Варшаве.

Министр обороны Великобритании Джон Хили, который назвал полеты беспилотников "опасными, безрассудными, беспрецедентными", заявил, что его правительство оценивает пути реагирования на запрос Польши.

Одним из вариантов является возвращение по крайней мере некоторых из шести самолетов Typhoon, которые еще шесть недель назад были развернуты в Польше в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, сообщило лицо, близкое к переговорам.

Польша, возможно, уже получила некоторые предложения. Премьер-министр Дональд Туск сообщил в своем посте на X, что в среду в разговорах с лидерами Франции, Великобритании, Украины, Италии, Германии и Нидерландов он "принял не только выражение солидарности с Польшей, но прежде всего предложения по конкретной поддержке противовоздушной обороны нашей страны".

Тем не менее, для союзников может быть сложно поставлять более современные системы, такие как Patriot. Заместитель министра обороны Германии Йенс Плетнер заявил, что "коллективно мы считаем, что на данный момент, учитывая кровавые налеты российских военных на Украину, они имеют лучшие позиции в будущем в Украине". Он добавил, что это "не означает, что мы уклоняемся от нашей ответственности за защиту НАТО".

