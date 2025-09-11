Бундестаг лишил иммунитета ультраправого депутата, подозреваемого в коррупции

Немецкий парламент снял неприкосновенность с депутата от ультраправой "Альтернативы для Германии" Максимилиана Кра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Это решение позволяет полиции обыскать его офис и квартиру и конфисковать документы. Как отмечает издание, обыски на связанных с депутатом объектах в Дрездене, Берлине и Брюсселе уже продолжаются.

По информации издания, основанием для этого стало расследование прокуратуры Дрездена о взяточничестве и отмывании денег.

Кра подозревают в получении денег из китайских источников во время его пребывания на посту депутата Европарламента. Политик отрицает эти обвинения.

В апреле немецкие власти арестовали бывшего помощника Кра по подозрению в том, что он использовал свое положение для сбора информации для китайской разведки и шпионажа за китайскими диссидентами.

Мужчина, идентифицированный как Дзян Г., получил более 500 документов для передачи в Китай, в том числе некоторые из них были классифицированы Европейским парламентом как особо секретные, говорится в заявлении федеральной прокуратуры.

Кра не комментировал публично это дело с момента ареста своего бывшего помощника. Два года назад, будучи членом Европейского парламента, он отверг появившиеся тогда обвинения, что его помощник лоббировал интересы Китая, как клевету на него самого.

На момент ареста в апреле 2024 года Дзян Г. был помощником Максимилиана Кра – главного кандидата "Альтернативы для Германии" на выборах в Европарламент. После этого его отстранили от работы в Европарламенте.

Кра сняли с выборов в Европарламент за противоречивое утверждение о нацистах, но в начале 2025 года политик получил место в Бундестаге в результате досрочных парламентских выборов в Германии.