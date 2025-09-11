Литва не фіксувала порушень повітряного простору у ніч вторгнення російських БпЛА у Польщу

Литва вночі 10 вересня, коли російські безпілотники вперше масово залетіли у Польщу, не зафіксувала порушень свого повітряного простору.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це сказала міністерка оборони Довіле Шакалієне у спілкуванні зі ЗМІ у четвер.

Шакалієне зазначила, що литовські військові не виявили ніяких порушень повітряного простору Литви тієї ночі, коли близько двох десятків безпілотників РФ залетіли у Польщу.

Журналісти запитали її про це у зв’язку з публікацією німецького таблоїда Bild, де стверджувалося, що два невідомих об’єкти того ж ранку залетіли до Литви, а Білорусь заявила, що попереджала Польщу та Литву про наближення БпЛА до їхнього повітряного простору.

"Ми перевірили усі сигнали і ні, ніяких об’єктів не було зафіксовано", – зазначила вона.

Шакалієне утрималася від конкретики щодо того, чи справді Білорусь попередила литовських військових про безпілотники.

"Це не наш партнер чи союзник, тож ми не будемо давати коментарів щодо заяв білоруської сторони про співпрацю. Ми не будемо ані підтверджувати, ані заперечувати цього", – сказала міністерка.

Литовські збройні сили після публікації прокоментували, що у середу в країні злітали залучені до патрулювання НАТО винищувачі, проте ніяких повітряних цілей не виявили.

Командувач армії Раймундас Вайкшнорас зазначив, що зараз, в умовах посиленої пильності країн НАТО, зльоти винищувачів стали більш рутинними подіями, ніж раніше. Так, лише за середу їх було три.

"Можу лише зазначити, що нічого не було зафіксовано – тож немає чого коментувати… Звісно, ми дуже пильно спостерігаємо за тим, що сталося у Польщі", – зазначив генерал.

У Польщі, нагадаємо, підтвердили правдивість заяви Білорусі про те, що їх попередили про наближення БпЛА до кордону.

Нагадаємо, Польща після подій ночі 10 вересня обмежила авіарух вздовж кордону з Україною і Білоруссю. На цей час в різних регіонах країни знайшли уламки вже 15 БпЛА із близько двох десятків дронів, які перетнули кордон.

Латвія після подій у Польщі тимчасово закрила повітряний простір вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

