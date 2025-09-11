Литва не фиксировала нарушений воздушного пространства в ночь вторжения российских БпЛА в Польшу

Литва ночью 10 сентября, когда российские беспилотники впервые массово залетели в Польшу, не зафиксировала нарушений своего воздушного пространства.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом сказала министр обороны Довиле Шакалиене в общении со СМИ в четверг.

Шакалиене отметила, что литовские военные не обнаружили никаких нарушений воздушного пространства Литвы той ночью, когда около двух десятков беспилотников РФ залетели в Польшу.

Журналисты спросили ее об этом в связи с публикацией немецкого таблоида Bild, где утверждалось, что два неизвестных объекта в то же утро залетели в Литву, а Беларусь заявила, что предупреждала Польшу и Литву о приближении БПЛА к их воздушному пространству.

"Мы проверили все сигналы и нет, никаких объектов не было зафиксировано", – отметила она.

Шакалиене воздержалась от конкретики относительно того, действительно ли Беларусь предупредила литовских военных о беспилотниках.

"Это не наш партнер или союзник, поэтому мы не будем давать комментариев относительно заявлений белорусской стороны о сотрудничестве. Мы не будем ни подтверждать, ни отрицать этого", – сказала министр.

Литовские вооруженные силы после публикации прокомментировали, что в среду в стране взлетали привлеченные к патрулированию НАТО истребители, однако никаких воздушных целей не обнаружили.

Командующий армии Раймундас Вайкшнорас отметил, что сейчас, в условиях усиленной бдительности стран НАТО, взлеты истребителей стали более рутинными событиями, чем раньше. Так, только за среду их было три.

"Могу лишь отметить, что ничего не было зафиксировано – поэтому нечего комментировать... Конечно, мы очень пристально наблюдаем за тем, что произошло в Польше", – отметил генерал.

В Польше, напомним, подтвердили правдивость заявления Беларуси о том, что их предупредили о приближении БпЛА к границе.

Напомним, Польша после событий ночи 10 сентября ограничила авиадвижение вдоль границы с Украиной и Беларусью. В настоящее время в разных регионах страны нашли обломки уже 15 БпЛА из около двух десятков дронов, которые пересекли границу.

Латвия после событий в Польше временно закрыла воздушное пространство вдоль границы с Россией и Беларусью.

