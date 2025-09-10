Білорусь божиться, що збила частину "заблукалих" дронів і інформувала Польщу і Литву

Білорусь каже, що сповістила Польщу і Литву про наближення в ніч проти середи безпілотників до їхньої території і навіть збила частину.

Про це заявив начальник Генерального штабу – перший заступник міністра оборони Республіки Білорусь генерал-майор Павел Муравейко, передає "Європейська правда" з посиланням на "БелТА"

"Під час нічного взаємного обміну ударами безпілотними літальними апаратами між Російською Федерацією та Україною черговими силами і засобами з протиповітряної оборони Республіки Білорусь постійно відстежувалися безпілотні літальні апарати, які втратили курс унаслідок впливу засобів радіоелектронної боротьби сторін", – сказав він.

Муравейко також підкреслив, що частина заблукалих безпілотників була знищена силами протиповітряної оборони Білорусі над територією республіки.

Начальник Генерального штабу зазначив, що за наявними каналами взаємодії в період з 23.00 9 вересня до 4.00 10 вересня чергові сили і засоби обмінювалися інформацією про повітряну і радіолокаційну обстановку з черговими силами і засобами Польщі та Литовської Республіки, тим самим сповістивши їх про наближення невідомих літальних апаратів до території їхніх країн.

"Це дозволило польській стороні оперативно відреагувати на дії безпілотників, піднявши в повітря свої чергові сили", – додав він.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що дрони, які порушили повітряний простір його країни, вперше прилетіли безпосередньо з території Білорусі.

Водночас карти українських моніторингових каналів свідчать, що дрони, які залітали з Білорусі в Польщу спершу залітали в Білорусь з України.

Раніше у Польщі повідомили про падіння дрона на житловий будинок в селі неподалік кордону з Білоруссю.

Дональд Туск заявив у середу, що цієї ночі уперше російські дрони були збиті над територією держави НАТО, однак, за його словами, причин для паніки немає.