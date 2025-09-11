Зеленський вважає, що навчання РФ і Білорусі "явно не оборонного характеру"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російсько-білоруські навчання "Запад", які розпочинаються на території Білорусі, мають "точно не оборонний характер".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві.

Зеленський зазначив, що військові навчання Росії та Білорусі "Запад 2025" на території Білорусі фактично почалися.

"Наші військові фіксують переміщення російської техніки, розбудову воєнної інфраструктури. Сенс таких дій Росії точно не оборонний і спрямований точно проти не тільки України", – наголосив Зеленський.

Перед тим він згадав про безпрецедентний інцидент 10 вересня, коли російські БпЛА вперше полетіли вглиб території Польщі. За його словами, наявні деталі дають підстав вважати, що цей запуск дронів "був продуманим і точно не випадковість".

"Кожен у Європі відчуває, що Росія, на жаль, має можливість продовжувати і розширювати агресію. Отже потрібні кроки – не лише від Європи, сильний тиск, який обмежить потенціал войовничості РФ", – зазначив президент України.

Нагадаємо, Польща повністю закриє кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня через військові навчання "Запад", таке рішення ухвалили ще до інциденту з БпЛа.

Президент Литви припустив, що у період навчань "Запад" можуть бути провокації або вторгнення дронів на територію сусідніх країн. Після інциденту 10 вересня Польща і Латвія обмежили польоти над частиною своєї території біля кордону з Білоруссю.