Зеленский считает, что учения РФ и Беларуси "явно не оборонного характера"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российско-белорусские учения "Запад", которые начинаются на территории Беларуси, имеют "точно не оборонительный характер".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве.

Зеленский отметил, что военные учения России и Беларуси "Запад 2025" на территории Беларуси фактически начались.

"Наши военные фиксируют перемещение российской техники, развитие военной инфраструктуры. Смысл таких действий России точно не оборонительный и направлен точно против не только Украины", – подчеркнул Зеленский.

Перед тем он вспомнил о беспрецедентном инциденте 10 сентября, когда российские БпЛА впервые полетели вглубь территории Польши. По его словам, имеющиеся детали дают оснований считать, что этот запуск дронов "был продуманным и точно не случайность".

"Каждый в Европе чувствует, что Россия, к сожалению, имеет возможность продолжать и расширять агрессию. Так что нужны шаги – не только от Европы, сильное давление, которое ограничит потенциал воинственности РФ", – отметил президент Украины.

Напомним, Польша полностью закроет границу с Беларусью с вечера 11 сентября из-за военных учений "Запад", такое решение приняли еще до инцидента с БпЛа.

Президент Литвы предположил, что в период учений "Запад" могут быть провокации или вторжение дронов на территорию соседних стран. После инцидента 10 сентября Польша и Латвия ограничили полеты над частью своей территории у границы с Беларусью.