Науседа: під час навчань "Запад" можуть бути провокації або вторгнення дронів

Президент Литви Гітанас Науседа заявляє, що спільні білорусько-російські військові навчання "Запад" становлять період підвищеної загрози, але, за його словами, Литва вжила необхідних заходів.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Президент Литви зазначив, що наразі немає інформації про те, що навчання будуть використані для агресії.

Цього дня Польща оголосила, що під час цих військових навчань повністю закриє кордон з Білоруссю. Як заявив Науседа після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, хоча Литва не планує закривати кордон з Білоруссю, країна також вжила відповідних заходів.

"Я думаю, що кожна країна готується по-своєму. Ми дуже серйозно ставимося до цього періоду підвищеної загрози, як у зв'язку з активною фазою навчань "Запад", так і напередодні них", – сказав він.

Наприклад, президент Литви зазначив, що в країні було розгорнуто більше союзних військових сил, на кордоні також було розгорнуто військові сили, а також встановлено безполітну зону, що простягається на 7-8 кілометрів углиб литовської території.

"Ця зона охоплюватиме район Вільнюса і навіть за його межами – це найчутливіша ділянка нашого кордону, якій буде приділено підвищену увагу", – прокоментував Науседа.

Він також запевнив, що Литва не має інформації про те, що ці навчання можуть бути використані для будь-якої агресії. Однак, за його словами, не можна відкидати, що протягом цього періоду можуть відбутися певні провокації або що дрони можуть пролетіти на територію Литви.

"Ми готуємося до таких інцидентів", – додав Науседа.

Зазначимо, командувач армії Литви Раймундас Вайкшнорас заявив, що з наближенням спільних російсько-білоруських навчань "Запад-2025" в країнах Балтії та Польщі будуть зосереджені близько 40 тисяч військовослужбовців.

А Литва запровадила обмеження на користування частиною свого повітряного простору перед навчаннями "Запад-2025".