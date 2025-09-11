Албанія першою у світі призначила ШІ-міністра

Албанія стала першою країною у світі, де працює міністр, створений на основі технології штучного інтелекту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На зборах Соціалістичної партії Албанії в Тирані у четвер її лідер, премʼєр-міністр Еді Рама розповів про перестановки в уряді та представив Діеллу – міністра, створеного на основі ШІ.

"Діелла – перший член уряду, який не присутній фізично, а віртуально створений штучним інтелектом", – сказав Рама однопартійцям.

За його словами, Діелла (у перекладі з албанської – "сонячне світло") в майбутньому відповідатиме за всі державні закупівлі, аби усунути корупційний ризик.

Албанія стане країною, де державні тендери будуть "на 100 відсотків непідкупними, а всі державні кошти, що проходять через тендерну процедуру, будуть на 100 відсотків прозорими", вважає Рама.

Діелла вже керує платформою e-Albania, яка дозволяє громадянам Албанії отримувати доступ до майже всіх державних послуг в цифровому форматі.

Албанія вже давно бореться з корупцією, особливо в державній адміністрації та сфері державних закупівель. Це питання неодноразово підкреслювалося Європейським Союзом у своїх щорічних звітах про верховенство права.

Як повідомлялось, найшвидший у Європі суперкомп'ютер "Юпітер" офіційно ввели в експлуатацію в дослідницькому центрі Юліха поблизу німецького Аахена.