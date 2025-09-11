Албания первой в мире назначила ИИ-министра
Албания стала первой страной в мире, где работает министр, созданный на основе технологии искусственного интеллекта.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
На собрании Социалистической партии Албании в Тиране в четверг ее лидер, премьер-министр Эди Рама рассказал о перестановках в правительстве и представил Диеллу – министра, созданного на основе ИИ.
"Диелла – первый член правительства, который не присутствует физически, а виртуально создан искусственным интеллектом", – сказал Рама однопартийцам.
По его словам, Диелла (в переводе с албанского – "солнечный свет") в будущем будет отвечать за все государственные закупки, чтобы устранить коррупционный риск.
Албания станет страной, где государственные тендеры будут "на 100 процентов неподкупными, а все государственные средства, проходящие через тендерную процедуру, будут на 100 процентов прозрачными", считает Рама.
Диелла уже руководит платформой e-Albania, которая позволяет гражданам Албании получать доступ к почти всем государственным услугам в цифровом формате.
Албания уже давно борется с коррупцией, особенно в государственной администрации и сфере государственных закупок. Этот вопрос неоднократно подчеркивался Европейским Союзом в своих ежегодных отчетах о верховенстве права.
