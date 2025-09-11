У Польщі фіксують зростання кількості молодих чоловіків з України, яким дозволили виїзд

Прикордонна служба Польща останнім часом зафіксувала збільшення кількості прибулих молодих українців віком від 18 до 22 років, яким нещодавно дозволили виїзд за кордон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Речник Бещадського відділення Прикордонної служби Польщі Пьотр Закєлаж повідомив, що з 28 серпня по 3 вересня до Підкарпатського воєводства з України прибули 6100 чоловіків віком від 18 до 22 років, а виїхали 2000.

За тиждень до цього до Польщі в'їхало близько 500 молодих українців, а виїхали понад 650, додав він.

У Люблінському воєводстві, за даними прикордонників, з 28 серпня по 3 вересня в'їхало 4605, а виїхало 1301 українських чоловіків у віці від 18 до 22 років. Тижнем раніше з України до Польщі приїхав 461, а виїхали 575 молодих українців.

Зростання кількості молодих українців, які приїжджають до Польщі, може бути пов'язане зокрема з бажанням навчатися в цій країні або з від'їздом у відпустку, зазначає RMF FM.

Наприкінці серпня уряд України змінив правила перетину державного кордону в умовах воєнного стану, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати до інших країн.

Раніше повідомлялось, що понад 5400 українців незаконно перетнули кордон з Румунією за перші сім місяців цього року.

