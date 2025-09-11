В Польше фиксируют рост числа молодых мужчин из Украины, которым разрешили выезд

Пограничная служба Польша в последнее время зафиксировала увеличение количества прибывших молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, которым недавно разрешили выезд за границу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Представитель Бещадского отделения Пограничной службы Польши Петр Закелаж сообщил, что с 28 августа по 3 сентября в Подкарпатское воеводство из Украины прибыли 6100 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, а выехали 2000.

За неделю до этого в Польшу въехало около 500 молодых украинцев, а выехали более 650, добавил он.

В Люблинском воеводстве, по данным пограничников, с 28 августа по 3 сентября въехало 4605, а выехало 1301 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Неделей ранее из Украины в Польшу приехал 461, а выехали 575 молодых украинцев.

Рост количества молодых украинцев, которые приезжают в Польшу, может быть связан в том числе с желанием учиться в этой стране или с отъездом в отпуск, отмечает RMF FM.

В конце августа правительство Украины изменило правила пересечения государственной границы в условиях военного положения, позволив мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать в другие страны.

Ранее сообщалось, что более 5400 украинцев незаконно пересекли границу с Румынией за первые семь месяцев этого года.

