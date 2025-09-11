СМИ: Польские военные поедут в Украину, чтобы научиться сбивать дроны

Представители польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов.

Об этом Reuters сообщил собеседник, знакомый с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Как известно, Польша после событий ночи 10 сентября в разных регионах страны нашла обломки уже 15 БПЛА из около двух десятков российских дронов, которые пересекли границу.

На следующий день собеседник агентства заявил, что представители польской армии посетят Украину, чтобы под руководством местных инструкторов научиться технике сбивания дронов.

Отметим, в Германии заявили о готовности усилить свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на проникновение российских дронов в Польшу.

Польша также ограничила авиасообщение вдоль границы с Украиной и Беларусью.

