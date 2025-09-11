У Словаччині хочуть ввести обовʼязкову службу через війну в Україні та Орбана

Міністр спорту та туризму Словаччини Рудольф Гуляк запропонував ввести в Словаччині обов'язкову військову службу, посилаючись зокрема на територіальні претензії з боку Угорщини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на tvnoviny.sk.

Згідно з пропозицією Гуляка, молоді словаки після досягнення 18 років повинні пройти щонайменше тримісячне навчання, але не в казармах, а поблизу свого місця проживання.

"За межами нашої держави вирує війна, до Польщі літають російські дрони, а прем'єр сусідньої держави марить про "велику Угорщину". Держава, яка не здатна захистити свої кордони, не має права на існування", – сказав він.

Міністр також назвав ситуацію у Словаччині тривожною, оскільки країна не має власної системи протиповітряної оборони. Він додав, що хоче обговорити відновлення військової служби з політиками, військовими та громадськістю.

За даними Dennik N, слова Гуляка стали першим випадком, коли словацький посадовець публічно згадав про територіальні претензії угорського премʼєра Віктора Орбана.

Влада Угорщини час від часу використовує мапи так званої "Великої Угорщини" – у кордонах, які мала до Тріанонського мирного договору 1920 року. Зараз частина цих земель входить до сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України.

У листопаді 2022 року Орбан спричинив дипломатичний скандал, коли прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена мапа "Великої Угорщини".