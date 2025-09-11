В Словакии хотят ввести обязательную службу из-за войны в Украине и Орбана

Министр спорта и туризма Словакии Рудольф Гуляк предложил ввести в Словакии обязательную военную службу, ссылаясь, в частности, на территориальные претензии со стороны Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на tvnoviny.sk.

Согласно предложению Гуляка, молодые словаки по достижении 18 лет должны пройти как минимум трехмесячное обучение, но не в казармах, а вблизи своего места жительства.

"За пределами нашего государства бушует война, в Польшу летают российские дроны, а премьер соседнего государства мечтает о "великой Венгрии". Государство, которое не способно защитить свои границы, не имеет права на существование", – сказал он.

Министр также назвал ситуацию в Словакии тревожной, поскольку страна не имеет собственной системы противовоздушной обороны. Он добавил, что хочет обсудить возобновление военной службы с политиками, военными и общественностью.

По данным Dennik N, слова Гуляка стали первым случаем, когда словацкий чиновник публично упомянул о территориальных претензиях венгерского премьера Виктора Орбана.

Власти Венгрии время от времени используют карты так называемой "Великой Венгрии" – в границах, которые она имела до Трианонского мирного договора 1920 года. Сейчас часть этих земель входит в современные Австрию, Словакию, Румынию, Хорватию, Сербию и Украину.

В ноябре 2022 года Орбан вызвал дипломатический скандал, когда пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии".