У США почався суд над чоловіком, звинуваченим у другій спробі замаху на Трампа

У суді американського штату Флорида в четвер розпочався суд над 59-річним Раяном Раутом, якого звинувачують у змові з метою вбивства Дональда Трампа на полі для гольфу у вересні 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Раут відмовився від адвоката і сам представляє себе на суді у справі про замах на Трампа.

У вступній промові він неодноразово відхилявся від теми, говорячи про людство і глобальні конфлікти, тому суддя Ейлін Кеннон перервала виступ і попросила обвинувачення викликати першого свідка.

Раута арештували 15 вересня 2024 року неподалік від поля для гольфу у Вест-Палм-Біч, де перебував Трамп. Це було другою спробою замаху на тодішнього кандидата у президенти.

Раут намагався втекти від переслідування на автомобілі та був незабаром заарештований.

Чоловіку інкримінують спробу вбивства кандидата в президенти, напад на федерального службовця та злочини, пов'язаних із вогнепальною зброєю. У разі визнання винним йому загрожує довічне ув'язнення.

Мотиви Раута залишаються незрозумілими.

Раніше стало відомо, що чоловік у 2022 році вирушив до Києва, аби нібито приєднатися до іноземних добровольчих підрозділів, але йому відмовили через вік і відсутність досвіду.