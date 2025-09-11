В США начался суд над мужчиной, обвиняемым во второй попытке покушения на Трампа

В суде американского штата Флорида в четверг начался суд над 59-летним Райаном Раутом, которого обвиняют в заговоре с целью убийства Дональда Трампа на поле для гольфа в сентябре 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Раут отказался от адвоката и сам представляет себя в суде по делу о покушении на Трампа.

В вступительной речи он неоднократно отклонялся от темы, говоря о человечестве и глобальных конфликтах, поэтому судья Эйлин Кеннон прервала выступление и попросила обвинение вызвать первого свидетеля.

Раута арестовали 15 сентября 2024 года недалеко от поля для гольфа в Вест-Палм-Бич, где находился Трамп. Это была вторая попытка покушения на тогдашнего кандидата в президенты.

Раут пытался скрыться от преследования на автомобиле и был вскоре арестован.

Мужчине инкриминируют покушение на убийство кандидата в президенты, нападение на федерального служащего и преступления, связанные с огнестрельным оружием. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.

Мотивы Раута остаются неясными.

Ранее стало известно, что мужчина в 2022 году отправился в Киев, чтобы якобы присоединиться к иностранным добровольческим подразделениям, но ему отказали из-за возраста и отсутствия опыта.