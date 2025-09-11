Польща після звільнення політвʼязнів у Білорусі нагадала про долю журналіста Почобута

У Польщі висловили сподівання, що Білорусь звільнить журналіста Анджея Почобута після того, як режим Лукашенка в четвер відпустив понад 50 політвʼязнів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM, про це журналістам повідомив речник польського МЗС Павел Вронський.

Вронський повідомив, що у списку звільнених з в'язниць у Білорусі є троє громадян Польщі, зокрема засуджені до тривалих термінів ув'язнення, та вісім громадян Білорусі, які були журналістами-співробітниками польських ЗМІ.

Речник польського МЗС висловив подяку президенту США Дональду Трампу, "який особисто взяв участь у справі" звільнення політвʼязнів.

"Ми сподіваємося, що в наступній групі, яка буде звільнена з білоруських в'язниць, також буде Анджей Почобут", – додав Вронський, сказавши, що польська дипломатія "всіляко намагається" домогтися його звільнення.

Анджей Почобут – журналіст один із лідерів незалежної Спілки поляків Білорусі. Суд Гродно у лютому 2023 року засудив його до восьми років колонії посиленого режиму за "розпалювання ворожнечі за національною ознакою". Приводом стала стаття Почобута про напад СРСР на Польщу у 1939 році.

Польська сторона неодноразово публічно порушувала питання звільнення Почобута. Вона запровадила санкції проти представників білоруського режиму та обмежила прикордонний рух.

При цьому Лукашенко говорив, що Польща нібито "не хоче" повертати Почобута.