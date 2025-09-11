Президент Литви повідомив про звільнення понад 50 політв’язнів у Білорусі

Литовський президент Гітанас Науседа повідомив, що режим Александра Лукашенка у Білорусі звільнив 52 політв’язні – всі вони вже перетнули білоруський кордон і перебувають у Литві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Науседа написав в Х.

За словами Науседи, серед звільнених в’язнів – шестеро громадян Литви.

"Сьогодні 52 ув'язнених благополучно перетнули литовський кордон із Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, заґратовані вікна і постійний страх", – зазначив литовський президент.

Він подякував президенту США Дональду Трампу за сприяння у звільненні в’язнів з Білорусі.

"Дуже багато. Однак у білоруських в'язницях, як і раніше, залишається понад 1000 політичних в'язнів, і ми не можемо зупинятися, доки вони не отримають свободу", – підкреслив Науседа.

Доповнено 16:02. Згодом президент Литви на пресконференції заявив, що серед звільнених в'язнів – "опозиціонери, журналісти, учасники протестів, громадяни іноземних держав, які перебували в білоруських в'язницях", повідомляє LRT.

"Разом з білоруськими опозиціонерами кордон Литви перетнули громадяни Великої Британії, Латвії, Польщі, Німеччини та Франції, які перебували в ув'язненні в Білорусі", – розповів Науседа.

Він також вкотре закликав громадян Литви не їхати до Білорусі, якщо в цьому нема потреби, інакше їм загрожує можливе ув'язнення в Білорусі.

Також стало відомо, що США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Нагадаємо, Трамп заявив про "чудову розмову з дуже шанованим" Лукашенком 15 серпня – перед своєю зустріччю з Владіміром Путіним на Алясці.