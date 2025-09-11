Польша после освобождения политзаключенных в Беларуси напомнила о судьбе Почобута

В Польше выразили надежду, что Беларусь освободит журналиста Анджея Почобута после того, как режим Лукашенко в четверг отпустил более 50 политзаключенных.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM, об этом журналистам сообщил спикер польского МИД Павел Вронский.

Вронский сообщил, что в списке освобожденных из тюрем в Беларуси есть трое граждан Польши, в частности осужденные к длительным срокам заключения, и восемь граждан Беларуси, которые были журналистами-сотрудниками польских СМИ.

Спикер польского МИД выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, "который лично принял участие в деле" освобождения политзаключенных.

"Мы надеемся, что в следующей группе, которая будет освобождена из белорусских тюрем, также будет Анджей Почобут", – добавил Вронский, сказав, что польская дипломатия "всеми силами пытается" добиться его освобождения.

Анджей Почобут – журналист, один из лидеров независимого Союза поляков Беларуси. Суд Гродно в феврале 2023 года приговорил его к восьми годам колонии усиленного режима за "разжигание вражды по национальному признаку". Поводом стала статья Почобута о нападении СССР на Польшу в 1939 году.

Польская сторона неоднократно публично поднимала вопрос освобождения Почобута. Она ввела санкции против представителей белорусского режима и ограничила пограничное движение.

При этом Лукашенко говорил, что Польша якобы "не хочет" возвращать Почобута.