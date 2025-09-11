Зеленський обговорив з Келлогом військову співпрацю і мирні зусилля

Президент Володимир Зеленський у четвер провів зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який прибув до Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський написав на Х.

Глава держави сказав, що обговорив з Келлогом "різні вектори співпраці", зокрема проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю Patriot і двосторонні угоди щодо "спільного виробництва дронів та зброї".

"Предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну. Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний", – додав він.

Зеленський і Келлог також обговорили повернення викрадених українських дітей і міжнародну співпрацю з цього питання.

Окремо глава держави сказав, що на зустрічі висловив співчуття у зв’язку із убивством американського консервативного блогера і діяча Чарлі Кірка та подякував Трампу за співчуття й реакцію на вбивство українки Ірини Заруцької у Північній Кароліні.

"Також готуємося до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Обговорили заплановані заходи, координацію між Україною та Америкою й роботу в межах коаліції охочих. Опрацьовуємо потенційні зустрічі та різні формати", – підсумував Зеленський.

Раніше "Європейська правда" дізналась, що Кіт Келлог прибув до української столиці у четвер. Водночас наразі не відомо, скільки днів тривати його візит до України.

Візит спецпредставника Трампа відбувається на тлі посилених російських ударів по українських регіонах, зокрема по столиці.

Напередодні ЗМІ писали, що падіння російських безпілотників на території Польщі застало Келлога в дорозі до цієї країни.

Востаннє Келлог відвідував Україну наприкінці серпня. Тоді він заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною.