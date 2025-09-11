Келлог прибув до Києва

Спеціальний представник американського президента Кіт Келлог прибув із візитом до Києва.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на слова обізнаних українського та американського співрозмовників.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог прибув до української столиці у четвер, 11 вересня. Водночас наразі не відомо, скільки днів тривати його візит до України.

Звернемо увагу, що візит Келлога відбувається на тлі посилених російських ударів по українських регіонах, зокрема по столиці. Напередодні ЗМІ писали, що падіння російських безпілотників на території Польщі застало в дорозі спецпредставника президента США з питань України.

Востаннє Келлог відвідував Україну наприкінці серпня. Тоді він заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною.