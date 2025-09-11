Зеленский обсудил с Келлогом военное сотрудничество и мирные усилия

Президент Владимир Зеленский в четверг провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, который прибыл в Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский написал в Х.

Глава государства сказал, что обсудил с Келлогом "различные векторы сотрудничества", в частности проекты в рамках инициативы PURL по финансированию производства и закупке Patriot и двусторонние соглашения по "совместному производству дронов и оружия".

"Предметно обсудили давление на россиян и то, что можем сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно быстрее была возможность встретиться на уровне лидеров и закончить эту войну. Трехсторонний формат лидеров, бесспорно, наиболее эффективен", – добавил он.

Зеленский и Келлог также обсудили возвращение похищенных украинских детей и международное сотрудничество по этому вопросу.

Отдельно глава государства сказал, что на встрече выразил соболезнования в связи с убийством американского консервативного блогера и деятеля Чарли Кирка и поблагодарил Трампа за соболезнования и реакцию на убийство украинки Ирины Заруцкой в Северной Каролине.

"Также готовимся к 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Обсудили запланированные мероприятия, координацию между Украиной и Америкой и работу в рамках коалиции желающих. Отрабатываем потенциальные встречи и различные форматы", – подытожил Зеленский.

Ранее "Европейская правда" узнала, что Кит Келлог прибыл в украинскую столицу в четверг. В то же время пока неизвестно, сколько дней продлится его визит в Украину.

Визит спецпредставителя Трампа происходит на фоне усиленных российских ударов по украинским регионам, в частности по столице.

Накануне СМИ писали, что падение российских беспилотников на территории Польши застало Келлога в пути в эту страну.

Последний раз Келлог посещал Украину в конце августа. Тогда он заявил, что дипломатическая работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается и является очень сложной.