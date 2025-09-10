CNN: Келлог направлявся в Польщу під час падіння там російських дронів
Падіння російських безпілотників на території Польщі в ніч проти четверга застало в дорозі спецпредставника президента США з питань України генерала Кіта Келлога.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив телеканал CNN з посиланням на проінформоване джерело.
За даними CNN, Келлог був у дорозі до Польщі, коли там зафіксували падіння російських дронів.
Інше джерело телеканалу повідомило, що Келлог "продовжить подорож до України в найближчі дні".
Надвечір 10 вересня у Польщі знайшли місце падіння вже десяти російських безпілотників, які вночі залетіли у повітряний простір країни – приблизно половину від загальної кількості.
Раніше посол Сполучених Штатів у НАТО Метью Вітакер після інциденту із вторгненням російських БпЛА у Польщу запевнив, що Вашингтон підтримає союзників у такій ситуації.
