CNN: Келлог направлявся в Польщу під час падіння там російських дронів

Падіння російських безпілотників на території Польщі в ніч проти четверга застало в дорозі спецпредставника президента США з питань України генерала Кіта Келлога.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив телеканал CNN з посиланням на проінформоване джерело.

За даними CNN, Келлог був у дорозі до Польщі, коли там зафіксували падіння російських дронів.

Інше джерело телеканалу повідомило, що Келлог "продовжить подорож до України в найближчі дні".

Надвечір 10 вересня у Польщі знайшли місце падіння вже десяти російських безпілотників, які вночі залетіли у повітряний простір країни – приблизно половину від загальної кількості.

Раніше посол Сполучених Штатів у НАТО Метью Вітакер після інциденту із вторгненням російських БпЛА у Польщу запевнив, що Вашингтон підтримає союзників у такій ситуації.

