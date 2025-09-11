У Румунії намагаються врятувати двох українців, які заблукали в горах

Гірські рятувальники та прикордонники з румунського Марамурешу в четвер розпочали операцію з порятунку двох 23-річних громадян України, які заблукали в горах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила гірська рятувальна служба Марамуреш.

У повідомленні зазначається, що двоє українців кілька днів перебувають на території Румунії в районі вершини Полонинка (висота приблизно 1700 метрів) після того, як перетнули румунсько-український кордон.

"Вони зателефонували на номер 112, промоклі від дощу, без харчів і без можливості зорієнтуватися на місцевості", – додали рятувальники.

Там розповіли, що встановили приблизне місцеперебування українців, що має полегшити рятувальну операцію.

З початку повномасштабної війни в Україні румунські рятувальники допомогли сотням українських громадян, що заблукали в горах.

У грудні 2024 року румунські рятувальники отримали прохання про допомогу від трьох громадян України, які перебували в одному з найскладніших районів румунської частини Мармаросів. Їх знайшли через добу.

Тоді ж у цьому районі врятували з гірської ущелини 28-річного українця, який втікав від мобілізації з кількамісячним кошеням.