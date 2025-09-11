В Румынии пытаются спасти двух украинцев, заблудившихся в горах
Горные спасатели и пограничники из румынского Марамуреша в четверг начали операцию по спасению двух 23-летних граждан Украины, которые заблудились в горах.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила горная спасательная служба Марамуреш.
В сообщении отмечается, что двое украинцев несколько дней находятся на территории Румынии в районе вершины Полонинка (высота примерно 1700 метров) после того, как пересекли румынско-украинскую границу.
"Они позвонили по номеру 112, промокшие от дождя, без еды и без возможности сориентироваться на местности", – добавили спасатели.
Там рассказали, что установили примерное местонахождение украинцев, что должно облегчить спасательную операцию.
С начала полномасштабной войны в Украине румынские спасатели помогли сотням украинских граждан, заблудившихся в горах.
В декабре 2024 года румынские спасатели получили просьбу о помощи от трех граждан Украины, которые находились в одном из самых сложных районов румынской части Мармарошей. Их нашли через сутки.
Тогда же в этом районе спасли из горного ущелья 28-летнего украинца, который бежал от мобилизации с несколькими месяцами котенком.