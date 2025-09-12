В Польше нашли остатки уже 17 российских дронов

Накануне польские службы нашли остатки 17-го российского дрона из числа тех, которые 10 сентября вторглись в Польшу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Обломки беспилотника нашли в селе Пшимярки Белгорайского уезда Люблинского воеводства.

Другие беспилотники были обнаружены в следующих местах:

Люблинское воеводство в населенных пунктах: Чоснувка (уезд Бяльский), Чесники (пов. Замойский), Вирки (пов. Володавский), Кшивоверба-Колония (пов. Парчевский), Вогинь (пов. Радзинский); Великий Лан (пов. Володавский), Заблоче-Колония (пов. Бяльский), Выгалев (пов. Парчевский), Бычавка Тшеча (пов. Люблинский)

в Лодзинском воеводстве в Мнишеке (уезд Опочинский)

в Варминско-Мазурском воеводстве: в Олесно (уезд Эльблонг)

в Мазовецком воеводстве: между Рабянами и Северином (уезд Венгровский) и в Новом Городе над Пилицей (уезд Груецкий).

Свентокшиское воеводство: в Чижеве Буского уезда, в Соботце Опатовского уезда, в Смыкове Келецкого уезда.

В ночь со вторника на среду во время нападения России на Украину российские беспилотники 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские дроны могли вторгнуться на территорию Польши Польши "по ошибке".

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал манипуляциями и дезинформацией сообщения о том, что за вторжением российских дронов в его страну стоит Украина.