Глава МЗС Польщі приїхав в Україну

Міністр закордонних справ Польщі та віцепрем’єр країни Радослав Сікорський прибув з візитом до Києва у п’ятницю.

Про це повідомило польське МЗС у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

"Віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Радослав Сікорський розпочав свій візит до України. Його на київському вокзалі зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга", – зазначили у польському відомстві, опублікувавши фото двох міністрів.

З нагоди візиту Сікорського Сибіга написав у соцмережі Х, що на тлі ескалації терору Росії проти України та провокацій проти Польщі обидві країни "твердо стоять разом".

"Сьогодні ми проведемо ґрунтовні переговори про нашу спільну безпеку, вступ України до ЄС і НАТО та тиск на Москву", – повідомив глава МЗС України.

Візит Сікорського до України відбувається через два дні після того, як російські дрони здійснили безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив напередодні, що Польща домовилася про зустріч з українською стороною і буде працювати разом із Україною для максимальної оборони від російських дронів.

Агентство Reuters повідомляло, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніки збивання дронів.

