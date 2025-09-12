Глава МИД Польши приехал в Украину

Министр иностранных дел Польши и вице-премьер страны Радослав Сикорский прибыл с визитом в Киев в пятницу.

Об этом сообщил польский МИД в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

"Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Радослав Сикорский начал свой визит в Украину. Его на киевском вокзале встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига", – отметили в польском ведомстве, опубликовав фото двух министров.

По случаю визита Сикорского Сибига написал в соцсети Х, что на фоне эскалации террора России против Украины и провокаций против Польши обе страны "твердо стоят вместе".

"Сегодня мы проведем основательные переговоры о нашей общей безопасности, вступлении Украины в ЕС и НАТО и давлении на Москву", – сообщил глава МИД Украины.

Визит Сикорского в Украину происходит через два дня после того, как российские дроны совершили беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил накануне, что Польша договорилась о встрече с украинской стороной и будет работать вместе с Украиной для максимальной обороны от российских дронов.

Агентство Reuters сообщало, что представители польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов.

