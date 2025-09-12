Орбан: політики на кшталт фон дер Ляєн втягнули нас у дві світові війни

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напустився з критикою на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн за нібито "втягування у війну".

Про це він сказав під час традиційного ефіру на радіо Kossut, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 24.hu.

Відповідаючи на запитання про промову Урсули фон дер Ляєн про становище Євросоюзу, Віктор Орбан заявив, що "ми страждаємо від негативних наслідків війни вже три з половиною роки, хоча ми не маємо до неї жодного відношення".

За його словами, ці "джентльмени і леді на Заході" "хочуть втягнути нас у цю війну за шию", і цьому треба чинити опір.

Він сказав, що угорці вже двічі були втягнуті у війни – він мав на увазі Першу і Другу світові війни, – в яких "ми не хотіли брати участь" і наслідки яких були жахливими, "ми втратили все 20-е століття".

За словами Орбана, "політики на кшталт фон дер Ляєн втягнули нас у війни".

Віктор Орбан також назвав неприйнятними російські дрони над Польщею, але, за його словами, це було очікувано, бо "поляки по вуха у війні".

Як повідомлялося, ультраправа політична група Європейського парламенту "Патріоти за Європу", до якої належать соратники Орбана, ініціювала вотум недовіри президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.