Група Орбана в Європарламенті ініціювала процедуру відставки фон дер Ляєн 

Ультраправа політична група Європейського парламенту "Патріоти за Європу" ініціювала вотум недовіри президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

Про це повідомив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у четвер на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Орбан написав про це, висловивши незадоволення промовою State of the Union, яку Урсула фон дер Ляєн виголосила у середу в Європейському парламенті.

У цій промові, серед іншого, фон дер Ляєн озвучила подальші кроки з підтримки України.

"Які дні! У повітряному просторі Польщі збили російські дрони. Голова комісії, яка насправді є службовцем держав-членів, виголосила справжню войовничу, політичну промову. Слово "Україна" пролунало 35 разів", – обурився Орбан.

"Вона всіх залякала: хто не стане в брюссельське стадо – у того заберуть усі кошти ЄС. Ми відповіли. Після обіду подали вотум недовіри від "Патріотів": фон дер Ляєн має піти!" – заявив угорський прем'єр.

Він додав, що попереду – великі виклики, що принесуть зміни, і "питання лише в тому, яку відповідь ми дамо – брюссельську чи угорську".

Заяви Орбана слід розглядати у контексті майбутніх парламентських виборів, що пройдуть наступного року. Під час виборчої кампанії він представляє своїх політичних опонентів як тих, хто нібито поставить Угорщину у залежність від Брюсселя, послабивши її суверенітет.

Раніше повідомляли, що крайні ліві у Європарламенті також готують окремий вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн.

10 липня Європарламент вже не підтримав вотум недовіри Єврокомісії на чолі з фон дер Ляєн, ініційований румунськими ультраправими.