Орбан: политики вроде фон дер Ляйен втянули нас в две мировые войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напустился с критикой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за якобы "втягивание в войну".

Об этом он сказал во время традиционного эфира на радио Kossut, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 24.hu.

Отвечая на вопрос о речи Урсулы фон дер Ляйен о положении Евросоюза, Виктор Орбан заявил, что "мы страдаем от негативных последствий войны уже три с половиной года, хотя мы не имеем к ней никакого отношения".

По его словам, эти "джентльмены и леди на Западе" "хотят втянуть нас в эту войну за шею", и этому надо сопротивляться.

Он сказал, что венгры уже дважды были втянуты в войны – он имел в виду Первую и Вторую мировые войны, – в которых "мы не хотели участвовать" и последствия которых были ужасными, "мы потеряли весь 20-й век".

По словам Орбана, "политики вроде фон дер Ляйен втянули нас в войны".

Виктор Орбан также назвал неприемлемыми российские дроны над Польшей, но, по его словам, это было ожидаемо, потому что "поляки по уши в войне".

Как сообщалось, ультраправая политическая группа Европейского парламента "Патриоты за Европу", к которой принадлежат соратники Орбана, инициировала вотум недоверия президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.