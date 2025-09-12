Укр Рус Eng

ЄС продовжив персональні санкції проти дотичних до війни РФ проти України

Новини — П'ятниця, 12 вересня 2025, 12:56 — Марія Ємець

У ЄС погодили продовження персональних санкцій, застосованих проти дотичних до агресії Росії проти України. 

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, пише "Європейська правда".

"Ми продовжили санкції проти Росії. Паралельно ми фіналізуємо роботу над 19-м пакетом санкцій, задля додаткових обмежень на російські продажі нафти, "тіньовий флот" танкерів та банків. Ми продовжимо обмежувати доходи, з яких фінансується війна Путіна", – написала Каллас.

Хоча не уточнено, про які санкції йдеться, продовження явно стосується персональних санкцій – термін дії попереднього рішення спливає 15 вересня. Перед цим їх продовжували у березні 2025 року

Повідомляли, що Угорщина та Словаччина вимагають виключити шістьох росіян із санкційного списку ЄС, погрожуючи в іншому разі не підтримати рішення. Наразі невідомо, чи пішли їм на поступки. 

Навесні 2025 року з санкційних списків ЄС були виключені імена колишнього керівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Владіміра Рашевського, сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.

Їхнє виключення із санкційного списку ЄС стало вимогою Угорщини для того, аби продовжити дію всього списку, який налічує близько 2400 осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України.

