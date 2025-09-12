ЕС продлил персональные санкции против лиц, причастных к войне РФ против Украины

В ЕС согласовали продление персональных санкций, примененных против лиц, причастных к агрессии России против Украины.

Об этом сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет "Европейская правда".

"Мы продлили санкции против России. Параллельно мы завершаем работу над 19-м пакетом санкций, предусматривающим дополнительные ограничения на российские продажи нефти, "теневой флот" танкеров и банки. Мы продолжим ограничивать доходы, из которых финансируется война Путина", – написала Каллас.

We just extended our sanctions on Russia.



At the same time, we are finalising work on the 19th package – looking into additional curbs on Russian oil sales, shadow oil tankers, and banks.



We’ll keep choking off the cash for Putin’s war. – Kaja Kallas (@kajakallas) September 12, 2025

Хотя не уточняется, о каких санкциях идет речь, продление явно касается персональных санкций – срок действия предыдущего решения истекает 15 сентября. До этого их продлевали в марте 2025 года.

Сообщалось, что Венгрия и Словакия требуют исключить шестерых россиян из санкционного списка ЕС, угрожая в противном случае не поддержать решение. Пока неизвестно, пошли ли им на уступки.

Весной 2025 года из санкционных списков ЕС были исключены имена бывшего руководителя одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Еврохим" Владимира Рашевского, сестры российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, а также министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Их исключение из санкционного списка ЕС стало требованием Венгрии для того, чтобы продлить действие всего списка, который насчитывает около 2400 человек, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.