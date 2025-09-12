США призупинили формат стратегічної співпраці з Косовом

Сполучені Штати у пʼятницю повідомили про призупинення запланованого стратегічного діалогу з частково визнаним Косовом, пояснивши це діями тимчасового уряду на чолі з Альбіном Курті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство США в Косові.

У повідомленні йдеться, що запланований стратегічний діалог США з Косовом призупинений "на невизначений термін" через занепокоєння діями тимчасового уряду у Приштині, "які посилили напруженість і нестабільність".

"Наші відносини з Косовом базуються на спільній меті: зміцненні миру та стабільності як основи для взаємного економічного процвітання. На жаль, останні дії та заяви тимчасового прем'єр-міністра Курті поставили під загрозу прогрес, досягнутий за багато років", – додали в посольстві.

Там не уточнили, про які саме дії йдеться.

Як нагадує балканська служба "Радіо Свобода", в останні дні влада Косова продовжила згортання роботи паралельних органів влади в північних муніципалітетах, де проживає переважно сербське населення і які підтримує Белград.

Крім того, Курті та представники його партії "Самовизначення" критикували Конституційний суд Косова за нібито упередженість, стверджуючи, що він близький до албанських партій, які раніше перебували в опозиції.

Конституційний суд наразі розглядає позов про оскарження розподілу голосів для обрання заступника спікера парламенту, через що сербська меншина не отримала свого представника, передбаченого Конституцією Косова.

До того ж у Косово кілька місяців тривала політична криза через нездатність парламенту обрати спікера та пʼятьох його заступників, без чого не можна було б перейти до формування постійного уряду.

Читайте детальніше про те, чому Косово потрапило у гостру політичну кризу і чим це загрожує.