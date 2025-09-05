У Косові обмежили роботу парламенту через проблеми з обранням заступника спікера

Конституційний суд Косова у пʼятницю тимчасово заборонив парламенту вживати заходи для призначення уряду через скаргу на необрання заступника спікера від сербської громади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Партія "Сербський список", яка представляє сербську громаду на півночі Косова та користується підтримкою Белграда, поскаржилась у Конституційний суд через необрання заступника спікера парламенту від косовських сербів.

Попри те, що таке представництво сербської громади передбачене Конституцією Косова, спікер Дімал Баша 30 серпня все одно оголосив про відкриття парламенту.

"Сербський список" оскаржує законність двох засідань парламенту, де не спромоглись обрати заступника спікера від сербської громади. На час розгляду позову Конституційний суд наклав на парламент обмеження щодо формування уряду.

Речник тимчасового косовського уряду Перпарім Крюезіу заявив, що на цьому тлі виконувач обовʼязків премʼєра Альбін Курті та очільники міністерств продовжують виконувати роботу.

У Косово кілька місяців тривала політична криза через нездатність парламенту обрати спікера та пʼятьох його заступників, без чого не можна було б перейти до формування постійного уряду.

Лише наприкінці серпня парламент Косова після понад 50 спроб і трьох приписів Конституційного суду обрав спікера.

