США приостановили формат стратегического сотрудничества с Косовом

Соединенные Штаты в пятницу сообщили о приостановлении запланированного стратегического диалога с частично признанным Косовом, объяснив это действиями временного правительства во главе с Альбином Курти.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство США в Косове.

В сообщении говорится, что запланированный стратегический диалог США с Косовом приостановлен "на неопределенный срок" из-за беспокойства действиями временного правительства в Приштине, "которые усилили напряженность и нестабильность".

"Наши отношения с Косовом базируются на общей цели: укреплении мира и стабильности как основы для взаимного экономического процветания. К сожалению, последние действия и заявления временного премьер-министра Курти поставили под угрозу прогресс, достигнутый за многие годы", – добавили в посольстве.

Там не уточнили, о каких именно действиях идет речь.

Как напоминает балканская служба "Радио Свобода", в последние дни власти Косова продолжили сворачивание работы параллельных органов власти в северных муниципалитетах, где проживает преимущественно сербское население и которые поддерживает Белград.

Кроме того, Курти и представители его партии "Самоопределение" критиковали Конституционный суд Косова за якобы предвзятость, утверждая, что он близок к албанским партиям, которые ранее находились в оппозиции.

Конституционный суд сейчас рассматривает иск об обжаловании распределения голосов для избрания заместителя спикера парламента, из-за чего сербское меньшинство не получило своего представителя, предусмотренного Конституцией Косова.

К тому же в Косове несколько месяцев продолжался политический кризис из-за неспособности парламента избрать спикера и пятерых его заместителей, без чего нельзя было бы перейти к формированию постоянного правительства.

Читайте подробнее о том, почему Косово попало в острый политический кризис и чем это грозит.