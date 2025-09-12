Молдова: одне з опитувань несподівано прогнозує перемогу партії Санду

Опитування Міжнародного республіканського інституту щодо настроїв виборців у Молдові перед парламентськими виборами прогнозує майже 40% партії чинної президентки Маї Санду – що розходиться з даними інших нещодавніх досліджень.

Як повідомляє "Європейська правда", результати опитування, які не є публічними, отримали журналісти Deschide, його автентичність підтвердив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.

За результатами дослідження IRI, станом на серпень за партію "Дія і солідарність" Маї Санду були готові проголосувати 39% виборців серед тих, хто скоріш за все голосуватиме.

22% збирались голосувати за проросійський блок, сформований довкола експрезидента Ігоря Додона; 10% – за блок "Альтернатива". Решта політсил, згідно з цим опитуванням, не долають прохідний бар’єр.

У разі реального такого голосування на виборах партія Санду отримала би більшість у парламенті.

Слід зазначити, що опитування не охоплює виборців за кордоном, а серед діаспори особливо висока підтримка Санду.

Збір даних проводився 12-27 серпня, всього опитали 1217 респондентів. Вибірка не включає громадян Молдови у Придністров’ї та за кордоном. Заявлена можлива похибка - +/-2.8%.

Зазначимо, нещодавнє опитування від iData показувало кардинально інший розподіл голосів. Згідно з цими результатами, партію Санду підтримують менше 25% респондентів, а лідером рейтингів є проросійський "Патріотичний блок" Додона.

Нагадаємо, парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня і будуть визначальними для подальшого курсу країни.

Президентка Мая Санду заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові.