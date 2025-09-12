Молдова: один из опросов неожиданно прогнозирует победу партии Санду

Опрос Международного республиканского института относительно настроений избирателей в Молдове перед парламентскими выборами прогнозирует почти 40% партии действующего президента Майи Санду – что расходится с данными других недавних исследований.

Как сообщает "Европейская правда", результаты опроса, которые не являются публичными, получили журналисты Deschide, его подлинность подтвердил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

По результатам исследования IRI, по состоянию на август за партию "Действие и солидарность" Майи Санду были готовы проголосовать 39% избирателей среди тех, кто скорее всего будет голосовать.

22% собирались голосовать за пророссийский блок, сформированный вокруг экс-президента Игоря Додона; 10% – за блок "Альтернатива". Остальные политсилы, согласно этому опросу, не преодолевают проходной барьер.

В случае реального такого голосования на выборах партия Санду получила бы большинство в парламенте.

Следует отметить, что опрос не охватывает избирателей за рубежом, а среди диаспоры особенно высока поддержка Санду.

Сбор данных проводился 12-27 августа, всего опросили 1217 респондентов. Выборка не включает граждан Молдовы в Приднестровье и за рубежом. Заявленная возможная погрешность – +/-2.8%.

Отметим, недавний опрос от iData показывал кардинально другое распределение голосов. Согласно этим результатам, партию Санду поддерживают менее 25% респондентов, а лидером рейтингов является пророссийский "Патриотический блок" Додона.

Напомним, парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября и будут определяющими для дальнейшего курса страны.

Президент Майя Санду заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, устройства проплаченных протестов и тому подобное.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове.